台灣優質生命協會23日舉辦「2020弱勢長者聖誕圍爐餐會」，協會秘書長紀寶如、文夏、文香、李珮菁、李炳輝、林松義、林沖、許仙姬、龔蓮華、陳麗卿、唐玲等多位明星皆開心參與。受疫情影響，李炳輝坦言，「目前尾牙還沒接到活動，因為疫情的關係，沒接到看開就好，人平安就好了，現在靠很少的活動生活，還是身體健康最要緊，其他沒什麼計較」。

李炳輝形容自己的現況是「比上不足比下有餘」，「淡水漁人碼頭那邊很難抽到，有時周六日可以表演，但不好抽，我現在看得很開」。而文夏2日才因肺炎入院，這周剛出院，老婆文香透露他不喜歡吃東西，現在都靠插鼻胃管進食，幸好在安養院胖了10公斤，現在約40公斤。文夏透露自己很喜歡看電視上的耶誕節目，並細數台中、台北跟外國都有。

文夏、文香開心同框。（吳維書攝）

而林沖罹患動脈瘤瘦7公斤，現在久站還會抖腿，身體狀況不是很好，但23日依然精神飽滿現身，開心與老朋友相聚。李珮菁則說：「我坐在輪椅上，過年就42年了，做了最新幹細胞療法，現在恢復百分之八十五，一邊高興，一邊又痛苦，以前因為運動保持，沒有讓我退化，過程中還斷過腿，走路有點跛，可能再打一次幹細胞。」她也奉勸不到萬分不得已，最好不要隨便使用止痛劑，以免上癮。

李炳輝坦言零尾牙。（吳維書攝）

(中時 )