現代社會風氣開放，姊弟戀似乎已是稀鬆平常的事情，那麼「師生戀」呢？印尼一名正妹的愛情故事，被眾多外媒報導，原來她13歲情竇初開，遇見當年27歲、正在她學校任教的男老師，當下一見鍾情，展開了倒追計畫，7年來周遭冷言冷語沒少過，但如今少女不但成年了，還成了師母。

印尼少女維吉妮雅(Vinda Virginia)一段青澀初戀，登上了媒體版面，維吉妮雅13歲還是國中生的時候，偶然邂逅27歲的老師潘蓋拉(Erwin Pangaila)，潘蓋拉在維吉妮雅隔壁班教自然科，維吉妮雅當年對老師「健碩的背影」一見鍾情，開始了暗戀。

兩人苦戀7年後，師生戀修成正果。(翻攝自Vinda Virginia)

之後如同天注定，潘蓋拉被調到維吉妮雅她們班任教，事實上，潘蓋拉在學校就是風雲人物，又長得溫文儒雅，身旁總圍繞很多喜歡他的女生，但維吉妮雅不認輸，展開倒追計畫，為給老師留下印象，上課不但認真還積極舉手發問，在同學們都跑去玩的時候，她主動要求潘蓋拉為她課後輔導，一步步讓大自己14歲男子動情，同年兩人就正式交往，開始了「師生戀」。

而在保守的小鎮上，維吉妮雅與潘蓋拉的「師生戀」畢竟有些倫理問題，因此被發現交往時，外界輿論聲浪不斷，但小倆口愛得堅定，在愛情長跑7年後，維吉妮雅長成了大正妹，師生戀也修成正果，兩人婚後生了一個可愛的女兒，維吉妮雅曾在臉書發文，慶幸13歲的自己有追愛的勇氣，如今才能擁抱幸福，「我的王子，我的初戀，也是我的最後一任」。

(中時新聞網)