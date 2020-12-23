紐籍機師（案765）確診新冠肺炎，害機上2名同事染疫，還與一名廣達30多歲女員工（案771）密切往來，打破台灣253日無本土病例，造成民眾恐慌。而機師居家檢疫只需3日，引發網友不滿大罵「根本是防疫漏洞」， 堪稱是防疫笑話。

該名網友今（23）日於PTT八卦板發文指出，一般老百姓不管去的國家是不是疫情重災區，舉凡歸國都要隔離14日，隔離期間若離開房門，則會被處10萬罰鍰，但機師竟然只隔離檢疫3日，令原PO相當傻眼。

原PO表示，機師往返多個國家，染疫風險本就高於一般民眾，並認為政府為防疫，表面說得冠冕堂皇，私下卻又不斷地為特定人士開特例，痛批「全民防疫根本是個笑話，叫那些被罰鍰的民眾情何以堪？」

據指揮中心規定指出，機師入境後需居家檢疫3日；客艙組員及機務人員需居家檢疫5日，即可解禁。此規定本一番美意，方便飛航人員停頓後再飛，可緩解航空作業順利、以利解決人手不足問題。

貼文曝光後，一票網友都表示認同，直言「所以依照政府的邏輯，人手不夠的企業都可以比照辦理？」 其中一名網友也認為「3天結束檢疫沒什麼問題，問題是到處趴趴走，且防護也要做齊，若以上都沒做到都要重新檢討了」。

(中時新聞網)