要引導保險資金在國內「造橋鋪路」，造福鄉里的保險法修正案，23日在財委會完成初審，但其中事關保險業可取得公建事業100％董監席次的條款，則保留送院會黨團協商，金管會主委黃天牧表示，若本會期能過關，預估可有上百億元的保險資金，可投資國內污水處理廠、車站週邊開發及太陽能電廠等。

立委賴士葆質疑這次保險法廣開公建董事大門，將不易控管，因此保留保險法146-5條的條正案，即要求送黨團協商。其餘保險法修正條文則都已無異意，完成初審，金管會仍是希望在立法院本會期過關，2021年上半年新制就可上路，讓保險資金能儘速投資公建，所以會加強與立委溝通，爭取同意。

黃天牧表示，146-5條原本限制保險業投資公建取得董事席次不得逾1/3，這次則是讓保險業有彈性去擁有更多的董監席次，且因為投資公共建設成立的特殊目的公司（SPV），是非公開發行公司，與一般上櫃市公司有所謂經營權問題是不一樣的，且保險業選擇的標的也是要有自償性、投資期限較長，這是導引保險資金留在國內投資公共建設，也是符合社會期待。

為降低外界對保險資金介入企業經營權疑慮，黃天牧強調會有雙重把關，第一是各政府機關會決定，哪些公建項目可開放保險資金投資， 第二是金管會將建立好的管理機制，這是採逐案審查，所有投資流程都要符合金管會相關規定，他強調這次開放「是雙贏的策略」，尤其是政府財政不是那麼理想的情況下，導入保險資金投入公建，如投資地方政府污水下水道，就是很好的例子。

黃天牧在回應立委質詢時表示，若146-5條通過，估計可有上百億元保險資金可投資國內公建，只是初期金額不會馬上這麼多，但保險業可能投資的公建項目前三名，主要是投資期間較長、有自償收益，如污水處理廠，可收取污水處理費；高鐵車站等周邊土地開發，可收取租金；太陽能電廠可收取售電費用，都是保險業比較可能投資的公共建設。

(工商 )