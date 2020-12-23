台灣出現253天來首例新冠肺炎境內確診案例，使得民眾的警戒心再度拉起警報。遠傳friDay購物觀察內部數據資料發現，22日新聞公布後，「口罩、消毒清潔液」等日常清潔防護商品，關鍵字搜尋量較前一日急速暴增近60倍，帶動口罩買氣，22日單日銷量較平日成長5成。

遠傳friDay購物表示，預期民眾補貨心理，遠傳friDay購物評估醫療用口罩等日用備品銷量，可望在一週內翻倍成長。 時序進入秋天後，指揮中心及專家學者再次呼籲民眾，在密閉空間務必要戴口罩，如電影院、補習班、電梯、KTV等，同時保持社交距離、勤洗手。

遠傳friDay購物指出，「後防疫時代」專區持續提供日常防疫商品，口罩、乾洗手噴霧、消毒清潔液等，定期補充更安心。除此之外，遠傳friDay購物也從內部數據資料發現，台灣目前醫療用口罩數量都充足的狀況下，無論是關鍵字搜尋或是銷量表現，民眾選購口罩的偏好已從半年前的多組數需求，轉變為特殊色或花色的喜好。

第四季至目前為止，特殊色口罩整體銷量較第三季成長超過3成，關鍵字搜尋量也增加近百倍，希望在長期戴口罩的日子裡，製造具「儀式感」的樂趣。

今年冬天較往年濕冷，遠傳friDay購物站上第四季除濕機的業績，也較去年同期明顯成長超過3成。受到疫情影響，今年消費者對於除濕機的需求，更偏好兼具除溼、空氣清淨及過濾病毒的多功能機型。

(工商 )