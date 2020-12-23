台南市教育產業工會、台南市教師會23日在台南市議會公布台南市年度教育代表字及重大教育新聞議題指出，2020年教育工作者面對諸多挑戰，雖然辛苦，但也因此有更多成長與學習的機會，因此選出2020的代表字為「莘」，也期許2021年能有更好的發展。

教師組織表示，2020年因為新冠肺炎疫情關係，大家的生活、交通、學習等都有很大的改變與衝擊，台灣在全民努力、防疫有成的情況下，相較其他國家影響輕微，但也出現延後2周開學，學校全面消毒、每日量體溫、師生全天戴口罩，第一線教師全面學習線上教學等；雖然出現部分學校、班級停課情形，但教師在防疫工作的努力及辛勞有目共睹，各項教學工作、學生學習活動、競賽等也都能如常辦理，教育工作者的辛勞不在話下。

教師組織強調，今年台南市相關的教育政策、現狀及議題，涵蓋教師法修法、校園安全、幼兒園教室裝設監視器、2022年2月前國中小教室全面裝設冷氣、學力檢測擬向上延伸、教師健檢、教師隨班施打公費流感疫苗、教師兼行政未休假加班費等，教育工作者面對諸多挑戰，雖然辛苦，但也因此有更多成長與學習的機會，因此選出2020 年教育代表字為「莘」，期許2021年能有更好的發展。

教師組織還說，2020年因疫情關係，對生活、交通、學習等帶來很大的改變與衝擊，也令人重新省思生命的意義與價值，所幸大多數的台灣人為防疫做好準備，一起度過不安的2020年，台南的教育現況有進步之處，也有待成長的空間，期待2021年的教育，能進一步達到「沒有最好，只有更好」的目標。

(中時 )