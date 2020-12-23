女子張淑晶涉102年起出租房屋期間涉誣告房客，一審遭判8年2月，經上訴，二審今天認定她熟稔租賃法律，卻濫用司法資源、惡性重大，加重判刑9年8月，其中1年2月得易科罰金。

一審判決指出，張淑晶自民國102年年底開始，出租位於新北市中和、板橋、永和、新莊的房子，出租過程中，張淑晶都是提出自己打字列印，且載有「連帶保證人」欄位的租賃契約供承租人簽署。

一審法院認為，張淑晶明知部分案件簽約時她所稱的連保人並不在現場，也無證據顯示連保人有授權或同意簽署契約，仍虛構這些人為契約的連保人，提告詐欺等罪，構成刑法誣告罪；部分案件張淑晶明知承租人有徵得連保人同意，卻對承租人提告偽造文書，這部分也構成誣告罪。

一審法院判張淑晶7年有期徒刑，另外得易科罰金部分，應執行1年2月徒刑；

檢方及張淑晶均不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。二審開庭期間，張淑晶做無罪答辯。

二審今天宣判，認定張淑晶行為構成3個詐欺罪、1 個強制罪及19個誣告罪，其中2個誣告罪是對未成人犯罪，依法須加重其刑，判她誣告罪部分應執行8年6月有期徒刑，還可上訴；另詐欺及強制罪部分應執行1年2月，得易科罰金確定。

二審新聞資料指出，張淑晶「擁有眾多房間出租，可認係從事租賃之專業出租人……且依其與承租人等之通話對話或簡訊內容，亦常敘及將以訴訟或法院見等模式解決。則依其智識背景，對租賃相關法律及訴訟手段，應有相當程度之熟稔」。

新聞資料提及，張淑晶「既明知部分事實非屬真正，仍執意虛構申告，部分犯行更變造證據強化申告內容，且大量濫訴，欲置被訴者受牢獄之災，可見其具誣告惡性甚明，並嚴重浪費司法資源，自應加以嚴懲」。

量刑理由部分，二審指出，張淑晶明知被害人等多為經濟弱勢，利用承租人急於承租房屋、法律知識薄弱且多不願涉訟的心態，以話術使承租人於連帶保證人欄位簽名，再無端發動司法偵查權，輕易對承租人及連帶保證人欄位填載姓名之人提起告訴，甚至對涉世尚淺的未成年人，也以此手段壓迫，「耗費國家司法資源甚鉅」，且使被害人等無端受刑事偵查，自應受相當程度的刑事非難。

二審指出，張淑晶大量「濫用司法」，且在申告案件經不起訴處分後，仍不知收斂，足認「誣告之惡意，節節升高並且惡性重大」，應從重論處。

(中央社)