智原(3035)今年營運自7月開始逐漸回溫，明年看好會有今年平移的案子發酵，客戶需求有機會延續到明年上半年，智原今開高震盪，上漲逾2.5%，站穩50元以上高檔震盪。

智原近年營運策略鎖定大陸新基礎建設、利基型市場，除了智能電表、工業自動化等應用有明顯斬獲，其他應用貢獻有限，目前智原一年新增design win約40~50件，智原第三季營收量產成長動能帶動下，量產需求持續增加，第三季毛利率恢復成長，微幅增加0.2個百分點，展望第四季，因傳統旺季關係，預估營收將呈現低個位數下滑，且客戶需求有機會延續到明年上半年，且產品組合較也較健康。智原今年營運自7月開始逐漸回溫，尤其量產成長明顯，Design win部分，大陸狀況還尚未完全穩定，今年Desing win超過40個，跟去年比還是少一些，因為疫情關係現在開發不容易，案子拖比較久，在疫情導致的平移下，明年將有機會逐步貢獻在NRE上。

展望2021年，法人看好智原不管量產NRE、IP都成長10%以上，NRE有很多平移，毛利率有重新挑戰回到50%大關，明年營收較大的是智慧電表，受疫情影響，今年標案少非常多，明年也將有機會陸續到位，整體來說，明年上半年會比今年上半年好很多。

全球晶圓產能緊張，智原目前看到的影響還不會很大，現階段以8吋短缺比較嚴重，故智原8吋現在也慢慢轉到12吋。

(時報資訊)