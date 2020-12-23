台中市府服務學子超貼心！台中市雙十公車優惠限定市民享有新制明年1月1日起上路，除原規畫市民自行前往95個申請地點辦理綁卡作業，研考會額外調派同仁前進校園巡迴綁卡服務，不僅讓學生綁卡更便利，也紓解區公所及戶政事務所的人潮。

研考會主委吳皇昇指出，歷經多次與各大專院校協調人力、場地及前置作業，包括申請方式、資料檢核、綁卡作業等整體動線，安排於2020年12月15日至2021年1月8日前進15所大學進行綁卡，目前中國醫藥大學、嶺東科技大學及靜宜大學已辦理完竣，僅3日綁卡辦理人數已高達3600人次。

台中市雙十公車優惠新制將自明年1月1日起上路，台中市民、市民的新住民配偶及台中就學的外縣市學生使用綁定卡片即可續享雙十公車優惠，規畫市民自行前往95個申請地點辦理綁卡作業。

日前中部各大學市政建設會議中，中國醫藥大學、靜宜大學、逢甲大學、僑光科技大學、朝陽科技大學、亞洲大學、台中科技大學、修平科技大學、弘光科技大學、東海大學、中台科技大學、勤益科技大學、中山醫學大學、中興大學等學校提出請市府提供加碼服務的建議

，市府聽到各校心聲，立即展現行動力。

除了在既有的廠商人力於原規畫點位進行綁卡，研考會因應學生需求，額外調派同仁前進校園巡迴綁卡服務。

吳皇昇強調，研考會特地與大專院校聯手提供校園綁卡服務，若學生因故未及於校園服務時間內綁卡，或因人潮過多無法於當日綁卡成功者也不必擔心，權益不會因此喪失，台中市政府的服務仍不間斷，請學生可上網先行填好資料預約綁卡，再備齊資料至95個各綁卡點進行綁卡，更能快速、有效率完成綁卡。

市民交通卡即將於2021年1月1日上路，研考會動員全體員工額外加碼協助大專院校綁卡作業，讓本地學生及外地遊子能更感受市府的貼心服務，感謝校方及工作人員的辛勞，讓台中政策更能落實，市府全面推行綁卡服務，為台中雙十公車優惠新制做好萬全準備。

(中時 )