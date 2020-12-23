LINE公布年度貼圖排行榜，從貼圖可看到流行語的轉變，從第一季流行的「我就爛」，到第二季的「像極了愛情」、第三季的「咩噗」跟第四季的「氣在來」，創作者緊扣時下流行，用戶也喜歡跟上潮流用貼圖展現自我風格。

另LINE WEBTOON漫畫排行榜顯示讀者喜愛漫畫類型多元，醜怪類作品持續發燒，穿越虛構、現實類的作品熱度上升。

今年官方貼圖前五名清一色是可愛毛絨動物，依序為「好想兔」、「BROWN & FRIENDS」、「白爛貓」、「豆卡頻道」與「貓貓蟲-咖波」，年中推出全新類型「特效貼圖」前五名也是這五個角色入榜，都以有趣可愛且實用的作品為主。

原創貼圖則風格多元，「白爛貓」以耍白爛功力居首，可愛淘氣的小女孩「晴天P莉」、「小圓帽」名列前茅，「野生喵喵怪」出圖快、抓到年輕用戶的角色情境躋身前三名，搞笑／醜怪風格受年輕族群青睞，Kuso小朋友耍賴任性的「小朋友有事嗎」排第四，嗆味風格的「變種吉娃娃」排名第八。

在貼圖使用上也發現流行語使用的脈絡，年初常見「我就爛」、「修但幾勒」跟「是在哈囉」，四月出現「像極了愛情」、「撿到槍」跟「奇怪的知識增加了！」，七月後「買啦！哪次不買！」勸敗圖，以及隨著懷舊鄉土劇掀起風潮的「甘安捏？」，跟表現情緒的「咩噗」。年終隨購物季節到來，出現「抱歉了錢錢！我真的需要那個酷東西」，還有「氣在來」、「可是我不想努力」等貼圖。

LINE WEBTOON也公布2020年前十大熱門排行榜，《女神降臨》連續3年蟬聯最熱門作品，第二、三名的《我與教授難以啟齒》、《再婚皇后》是全新入榜，也是連續四年入選的《看臉時代》、連續兩年入選的《某天成為公主》位居第四、五。

LINE WEBTOON觀察，讀者的喜好會隨劇情角度有所不同，過去女主角會被設定為相對消極、被動，但近兩年許多作品打破這樣的設定，至少是在完全對等，或由女主角佔有主導權的設定變得更受歡迎！

今年穿越到虛構世界觀的作品也受歡迎，像是韓國人氣網路小說改編作品的《全知讀者視角》，描述小說故事化為現實，唯一追完原作的讀者展開了生存之旅。

(工商 )