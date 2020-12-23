台灣大哥大23日宣布祭出iPhone 11 Pro系列年終大降價優惠，即日起申辦1,599元資費，綁約48個月，iPhone 11 Pro(512G)直接0元帶回家，現省近2萬元(原專案價19,800元)。

申辦1,399元指定專案，iPhone 11 Pro(64G)也同樣0元入手。iPhone 11 Pro Max(512G)搭配1,899元資費，綁約48個月，專案價只要3,400元。

另外，iPhone 12也有加碼優惠，年底前申辦1,399元以上專案，不限約期，iPhone 12手機折價1,600元，另外加贈1,600元momo幣。

「mo幣多」專案也將持續進行到今年底，用戶申辦4G「mo幣多」499專案，合約期間每月可獲得100元momo幣(效力等同現金)；申辦5G的999專案，每月加贈200元momo幣，每月消費達到門檻，再享高額momo幣回饋。

(工商 )