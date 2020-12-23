公路總局祭出在地有腳優惠。（公路總局提供）

為鼓勵搭乘大眾運輸，公路總局在元旦連假期間推出長途及在短途接駁等多項公共輸運及優惠措施。公路總局表示，國道客運方面，西部已售出17％、東部售出8％。

自今年12月31日至1月3日止，國道客運有88條優惠路線享平日優惠價或原價85折，如搭乘國道客運、台鐵、高鐵在10小時內持電子票證轉乘在地客運路線，含市區客運與公路客運，也可享一段票或基本里程免費，持電子票證搭乘台灣好行46條路線享半價優惠；台北往返花蓮國道客運，提供來回票400元優惠，為節省候車時間，元旦連假起北花線不同客運業者的回程票根可通用。

在地有腳措施仍續辦，並從宜花擴大至台東，租車優惠部分，民眾持公路客運票根向指定租賃業者租車，可享優惠，租後再持汽機車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證，可於回程時請領票價優惠，租汽車折票價200元、租機車折票價100元。宜蘭地區11家、花蓮地區20家、台東地區18租賃家業者配合提供優惠。

客運加密班次部分，公路總局協調宜蘭、花蓮市區公車，尖峰時段加密為每30分鐘一班次；台東則針對8129、8128及8172等3條公路客運，分別加開33％至50％以上的班次，其中串聯台東火車站及台東轉運站的公路客運，尖峰時間加密至每30分鐘一班；前往台東各處景點，台灣好行路線已預籌一倍以上運能，並視旅客需求機動加開班次。

客運預售票於12月初販售，公路總局統計，截至12月21日晚上7時止，西部國道客運已預售出17％的票，東部國道客運已售出8％。其中，北花線售出18％，往花蓮以12月31日連假前一天最高，售出66％，當天8至9時、13至15時及19時的班次均已售出逾8成；往台北方向則以1月3日收假日最高，售出23％，當天13及16時的班次均已售出逾半。

藝人阿妹要在台東跨年，公路總局規劃增開「0999高鐵左營站─台東轉運站」公路客運直達臨時路線，每日預計開行往返各4班次，並提供優惠票價350元，來回票650元優惠，已售出7％，往台東方向12月31日連假前一天售出31％最高，當天10時的班次已售出逾半；往左營方向則以1月1日及2日售出11％最高。

(中時 )