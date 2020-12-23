美國總統大選電子投票引起爭議，綠委王美惠今日於立院內政委員會詢問，台灣日前修過的《公投法》要求不在籍投票，未來公職人員選舉是否也會朝這方向進行？行政院副秘書長何佩珊回應，公職人員選舉部分，目前並無規劃。
何佩珊表示，行政院目前正在研討公投採不在籍投票，是因《公投法》修法後所要求，因此相關單位正在研擬法條草案，但在草案送達立院審議前，還會再跟立委協調。王美惠詢問，草案趕得及在明年8月公投日前送案嗎？何佩珊說「不能保證」。
藍委葉毓蘭指出，依照2020年統計，大概有7600名警察、5000位軍人、7百多位駐外人員，在選舉時，因執行公務而無法投票，中選會是否願意為他們的權益請命？
中選會委員被提名人陳恩民回應，執行公務的人員，他們的權益要注重，但因目前不在籍投票在技術上還有質疑，在權衡後，應該先考慮公正性，等大家都沒有疑慮，再來思考下一步要怎麼做。
(中時 )
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