西洋耶誕節快到了，即使不是受洗的教徒，有些喜歡熱鬧氣氛的人，也會應許孩子的期待，在室內做應景的耶誕擺飾，並且巧扮耶誕老公公，準備耶誕節禮物，打造歡藥過節的氛圍。知名命理師楊登嵙說，居家布置耶誕行頭，其實也有風水的講究，像是花圈、耶誕樹擺錯地方，雖然無損氣氛的營造，卻可能日後招來小人、爛桃花或讓人運勢受阻，因此耶誕節布置絕不能輕忽這些禁忌。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，西洋耶誕節如同中國農曆新年，我們可以注意以下方法，除了趨吉避凶，還可營造美麗溫暖的氣氛，過個開心又開運的耶誕節。

禁忌一：耶誕樹禁放臥室

一般耶誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內，代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。

禁忌二：耶誕樹要轉陽

耶誕樹要有紅色或金色飾帶、飾品轉陽，樹一般飾種植在戶外，如果移植到室內，一定要轉陽，不管是真的樹還是假的樹。

禁忌三：耶誕樹要擺放客廳大門內

耶誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，否則反而雜亂，以一棵耶誕樹為主，裝飾燈及星星造型。

禁忌四：耶誕樹燈要暖色系

耶誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。

禁忌五：大門不可安置花圈

耶誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。建議大門上的耶誕布置改用光亮的燈泡做耶誕花圈比較好！如果想利用耶誕花圈裝飾，可以改掛在牆上，耶誕期間作為應景的布置無妨，但應避免擺放超過半個月以上，一旦耶誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。

禁忌六：耶誕紅宜雙數

好事成雙，耶誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。

禁忌七：床頭貼耶誕貼紙

耶誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。

禁忌八：大門出入口不可雜亂

大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂，貴人不來，沒有遠景，運勢阻滯，宜時時整理，順暢無阻。

禁忌九：耶誕襪不可舊

耶誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在耶誕節前一天晚上，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。耶誕襪象徵著對禮物的期許，不過千萬不能為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，耶誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。

禁忌十：耶誕襪不可透明

耶誕襪象徵著禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。

禁忌十一：不可說鬼、死

耶誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。

禁忌十二：忌穿全身黑衣

耶誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。

(中時新聞網)