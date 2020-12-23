年關近了，弱勢族群更需各界伸出援手，臻佶祥服務協會理事長、台北市中正區忠勤里里長方荷生表示，2020年協會的年度勸募餐會訂於25日舉辦，同時也將為全新打造的服務據點「大我新村-臻佶祥食物銀行共享園區」揭幕。

方荷生說，希望園區能成為台北市最大規模食物銀行，目標設定為食物銀行營運範本，讓全台各地有需求的單位皆能仿效學習，也讓食物不浪費的精神落實至全台灣各大地區。

食物銀行享園區的運作概念與流程圖。（資料照／廖德修攝）

全新修建的「大我新村-臻佶祥食物銀行共享園區」，位於和平東路三段557-559號（大我新村)。始建於民國68年，如同臻佶祥服務協會的發源地南機場社區，都是蓬勃一時的住宅區；同樣面臨都市發展快速，公寓老化，人口遷移等的問題。方荷生去年底途經此處，看見完善卻無人居住的空間便決心改造此地，如同十年前利用社區內荒廢軍宅，打造出現在生氣蓬勃的樂活園地。

去年方荷生榮獲總統獎殊榮，有更多機會走訪全台灣，體認了更多弱勢與偏鄉的需求。回到台北後卻發現這是全台灣資源最豐厚，也是浪費最多的都市。加上年初國內疫情嚴峻，許多人受疫情所困，需要更多資源挹注，凡此均使方荷生看見了需求，於是展開打造共享園區的計畫。

方荷生說，「大我新村-臻佶祥食物銀行共享園區」將會是全台灣最大規模的食物銀行，更重要的是，它會是食物銀行的營運範本，讓全台有心加入食物不浪費的單位與機構，都能到此參訪與學習。園區內也將有不同的教室陸續開張，並刻意留白許多牆面，邀請各大專院校的學生於此揮灑色彩，畫出心目中的美好。

方荷生有感而發，「2020年的疫情提醒我們珍惜生命，更警惕我們生活有多可貴。資源有限，臻佶祥服務協會力求更多有志者加入，所有付出都不嫌晚，歡迎慷慨贊助與相扶相持。」

此外，25日舉辦的年度勸募餐會，扣除開銷後餘款將納入協會服務運作。方荷生特別感謝和碩聯合科技、台塑企業暨王長庚公益信託、星展銀行、家樂福文教基金會跟所有的贊助者，一路走來共同支持臻佶祥共享園區。

(中時 )