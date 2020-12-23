勞動部勞動基金運用局管理4.8兆規模基金，其國內投資組前組長游迺文涉嫌貪汙炒股一事，引發外界嘩然，但勞動部至今未啟動行政調查，立委蔣萬安表示，過去如私菸案、普悠瑪案、南方澳大橋案行政調查與司法調查同步進行，勞動部不願行政調查是行政怠惰。

立法院社會福及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會就「如何強化人力仲介公司管理照護移工責任及落實邊境檢疫之具體措施」及「勞動基金違法炒股事件檢討報告暨強化監督及內控機制」專案報告。

立委蔣萬安表示，現在已經多少人因為這個案子被聲押？為何勞動部遲遲不願行政調查？明明有相關的要點可以啟動，如私菸案、普悠瑪、南方澳大橋案也都啟動行政調查，為何勞動部不願啟動？

勞動部部長許銘春說，之前針對游員涉案時的調查報告，當時行政調查時沒有發現有其他同仁有調查，靜候檢察官調查有結果後才會再啟動行政調查，啟動的時間有考量，沒有行政怠惰，等可以做的時候一定可以做。

(中時 )