國民黨原訂今晚在立院外辦「最後無萊豬晚餐」晚會、明天舉辦「繞行立院護食安」，但衛福部昨天卻因應國內發生本土新冠肺炎案例祭出最新防疫措施後，國民黨團中午決定取消今晚及明天集會，只由立委及助理今晚守夜，以及明天在議場議事攻防。

國民黨在內部工作群組下達指示「為因應疫情最新情況，立院黨團下午會開記者會，取消今晚與明天的群眾動員活動，民眾都改為線上觀看關注萊豬審議。文傳會在黨團記者會後，會發布新聞稿。」

據悉，黨中央原本動員雙北1500人、社團1500人，今晚也準備3000份魯肉飯便當、3000顆肉包，黨中央指示全部轉送雙北育幼院。

黨務人士質疑中央發布本土案例及最新防疫措施的「時機非常巧」，讓國民黨連日的準備派不上用場，只能啞巴吃黃蓮。

黨中央人士說，今晚仍有立委及助理在現場三個大帳篷守夜，會嚴格遵守防疫規定，包括戴口罩、消毒及實名制。

(中時 )