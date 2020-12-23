富邦媒(8454)瞄準網購年菜商機，23日宣布旗下通路momo購物網《年菜名店大賞》即日登場，集結超過上百家品牌，祭出早鳥搶鮮優惠8折起。預估將推升早鳥年菜優惠檔期銷售年增5成。

距農曆新年剩一個半月，年菜早鳥預購已火熱展開。今年受疫後經濟影響，許多飯店餐廳銷售數位轉型，進軍虛擬通路為網購年菜添新意。

momo富邦媒今年網羅許多知名飯店餐廳的進駐，如永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店、養心茶樓等，並號召歷年備受饕客喜愛的老字號名店，如老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等推出數萬件年菜佳餚，類別涵蓋佛跳牆、主食、肉品、湯鍋、點心樣樣俱。 momo引進新品年菜包含網美打卡必訪的最美復古茶館「永心鳳茶」什錦砂鍋菜，優惠價659元；紐約時報評鑑十大美食餐廳「鼎泰豐」櫻花蝦蒲燒鰻米糕，優惠價799元；五星高級餐廳「漢來飯店」五福極品海鮮羹與獅子頭，優惠價999元；北市第一家全蔬食港式茶飲主題餐廳「養心茶樓」芋香紅燒獅子頭，優惠價530元；此外，還有即將強勢回歸的台菜料理名店「青葉臺菜」總鋪ㄟ米糕與招牌佛跳牆，優惠價2,580元。

歷年來累積眾多得獎加持的老字號名店，也是許多消費者的首選。momo分享老字號名店最受歡迎的暢銷名菜，包含連續三年獲得媒體評比佛跳牆、湯品冠軍的「海味街」港式鮑魚烏參佛跳牆，優惠價999元；百萬部落客推薦送禮首選「老協珍」海味街開運年菜，包含烏參佛跳牆與烏參牛腩煲，優惠價1,248元。

另外，傳統米食料理名店「呷七碗」富貴年菜-三羊開泰組，包含上乘佛跳牆、紅燒獅子頭、XO醬米糕，優惠價999元；「上野物產」開春御宴六件組，包含麻油猴頭菇、白玉獅子頭、櫻花蝦米糕、富貴雙方等，優惠價1,215元；「阿一鮑魚」牛來轉運團圓宴，包含上湯蟹肉魚翅羹、黃金鯧魚炊粉、港式秘製滷豬手、爆漿流沙芝麻包等，優惠價3,280元。

momo《年菜名店大賞》除了眾多知名餐廳、老字號名店主打單點年菜、組合套餐祭出早鳥優惠搶鮮價8折起，還有單筆消費滿2,500元，登記享10% momo幣回饋(上限300元，每日限量50名)、單筆消費滿3,500元、8,000元即可登記參加抽獎，將任天堂Switch(限量3名)、Dyson吸塵器(限量3名)帶回家。

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