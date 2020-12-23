台中市食品安全衛生管理自治條例，規範豬肉及其製品瘦肉精「零檢出」。市議會國民黨團提案獲得33位議員連署，建請中市修改自治條例將牛肉一併規範「零檢出」，23日於法規委員會討論；經過藍、綠議員熱烈討論後，全案送市府研議辦理。衛生局長曾梓展說，將修正規定內容後再舉辦公聽會等法定程序。

台中市議會臨時會中針對萊豬議題進行討論，民進黨市議員施志昌22日質詢說，市長盧秀燕應言行一致，既拒萊豬乾脆把牛肉也纳入萊劑零檢出規範。立馬獲得國民黨團附和提案並發動連署；包括國民黨、無黨市議員連署超過半數33人即送議事組，23日在法規委員會中討論。

衛生局長曾梓展說，中央明年元月一日起開放萊豬進口，市議員提案要求牛肉比照豬肉不得驗出瘦肉精，中市過去3年內共抽驗800多件，其中只有16件含萊劑都在0.01ppm標準內；添加物對人體不是短期看的出來，他個人認為萊豬就是毒豬不可檢驗出含有瘦肉精，食物是天然的最好。

藍營市議員楊正中提醒曾梓展不要亂講，否則會被查水表。楊正中、陳文政、黃馨慧說，此條例恐是中火翻版，中央侵害地方立法權及自治條例；台中市須要求進口牛、豬不得含有萊克多巴胺，且不得進入校園，針對中央政府不願意做、不肯做，由市府來補充足與把關。

綠營黃守達、江肇國等支持零檢出，他們表示，自治條例修改後續需舉辦公聽會，請衛生局會同經發局、農業局召開公聽會廣納業者意見；自治條例修正將會成為討論的焦點；不僅對健康還有對產業會產生影響，程序討論時要讓市民知道。

法制局長李善植說，食安自治條例納管牛肉，可能就像之前中央要求地方政府刪除豬肉萊劑零檢出規定，但市府可申請釋憲。召集人謝明源作成結論強調，全案照案通過請衛生局研議辦理，公聽會除邀請產業界參加外，還要請民眾列席聽取民眾意見。

(中時 )