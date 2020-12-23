中部鉛中毒案，前台中市議長張宏年及他的兒子現任議員張彥彤等1家4口等至少39人受害，檢方在今年12月初依違反藥事法等罪起訴中醫診所負責人及中藥商3人。張彥彤23日舉辦記者會表示，此案傷害罪刑事追訴期剩2個月，籲受害人挺身而出；受害人王女出面痛批，她遭受四肢神經受損等重傷害，惡醫應從重判刑。

檢方調查，歐姓中藥商將硃砂混入中藥材製成「珍珠五寶散」，賣給九褔診所負責人洪彰宏；盛唐診所負責人呂世明向歐男買硃砂調配「獨家藥方」，兩診所各將中藥粉提供病患服用，疑因歐男將鉛丹「誤當」成硃砂，導致服藥民眾鉛中毒。檢方認定歐、洪及呂男並非故意，在今年12月初，將呂等3人依違反《藥事法》等罪起訴。

全案因前台中市議會議長張宏年及他兒子現任市議員張彥彤等1家4口身體不適送醫，經檢驗出是鉛中毒而爆發，前國民黨市黨部主委陳明振的妻子王女等39人受害，年齡最小不滿5歲、最長85歲，受害人血鉛濃度最高超標超過35倍以上。張及陳兩人23日辦記者會說明。

陳明振表示，他太太在2年前檢查發現罹癌，在西醫療程後，改服用盛唐中醫診所中藥，太太喝到腹部絞痛、拉肚子，他還天天逼太太喝。他哽咽地說，原來，他竟天天在逼太太喝毒藥，真的很對不起太太，他絕不能輕放無良醫師。

陳妻王女也出面指出，鉛中毒的治療過程，竟比癌症治療還痛苦，她上下肢都神經受損、手抖腳抽搐，健康一輩子都回不來，遭受如此重傷害，她無法原諒呂世明等人，應該從重判刑，還她公道。

張彥彤強調，傷害罪屬於告訴乃論，被害人提告檢方才受理，案發至今已4個月，因法律追溯期為半年，若受害者2021年2月4日前，未提出傷害刑事告訴，恐將石沉大海，討不回公道。

張彥彤指出，他將會同律師為受害者提供公益刑事訴訟說明，並協調中市府法制局為受害者召開說明會，鼓勵受害人為自己權益與社會用藥安全，挺身而出。

(中時 )