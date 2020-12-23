一名網友日前在徵才廣告看到「XX客運徵駕駛員，月薪55K以上」，他實際應徵後卻發現，工作內容相當血汗，且公司會巧立名目扣薪水，讓他實際僅領到37K；該工作不僅底薪6千，工時超長、每天睡不到7小時、月休6天，他怒批該客運根本是召募工人，「希望那些想開公車的朋友看清楚這個公司的嘴臉」。

該男網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」貼出2張照片，照片中是一則徵才廣告，寫出「誠徵駕駛員，錄取者獎金5萬元，全薪達5萬5以上」等文字，他當下看到很心動，卻發現工作後實際薪資狀況卻與廣告不同，他在第二張照片中貼出他11月份的薪資單，他實際領到的薪水僅37229元，「希望那些想開公車的朋友看清楚這個公司的嘴臉！」

他應徵一間客運的駕駛員，該公司稱月薪可達55K，實際工作卻發現僅能拿到約37K。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

薪資單中，明細寫著「底薪6千元、全勤獎金2千元、例假獎金2千元、載客獎金7254元、加班費11456元、里程獎金8880元、工時獎金5920元、服務品質獎金6千元」，薪資合計49510元。另外扣掉勞健保1377元、其他2904元、已領薪資8千元，合計12281元，等於原PO實領薪水只剩37229元。

他應徵一間客運的駕駛員，該公司稱月薪可達55K，實際工作卻發現僅能拿到約37K。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

該網友事後在留言處補充，他開公車一單需要1個半小時，一天要跑8單，早上接車、開回總站都要時間，中間基本上沒休息，讓他一天根本睡不到7小時，還只月休6天，認為薪水根本不合理。許多網友也說底薪6千元真的太誇張，勸他向勞工局檢舉，「看起來是開24小時才有可能拿到獎金5萬，再加上底薪6千，最高5萬6？」

(中時新聞網)