聯審會主席陳柏麟說，萊豬進口人心惶惶，食安條例修正案通過後，衛生局人力不足，該如何有效嚴管、稽查？（呂妍庭翻攝）

嘉縣衛生局代理局長趙紋華指自治條例有罰則，依法要送中央核定。（呂妍庭翻攝）

不到10天萊豬就要開放來台，嘉義縣議會臨時會23日審議嘉義縣食品安全管理自治條例修正草案，除增列豬肉、豬肉加工品不得檢出乙型受體素外，國民黨議員詹琬蓁加碼提議，增列縣內販售乙型受體素及加工肉品，必須在外包裝清楚標示，全案審議通過，25日將進行二、三讀。

嘉義縣府修正食品安全管理自治條例，增訂第5條之2：「本縣轄內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及以豬可食部位為原料之相關產品，不得檢出乙型受體素。」，並訂罰則第16條：「食品業者違反第5條之1，依食品安全衛生管理法相關規定辦理；違反第5條之2規定者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。」

詹琬蓁當場提議，要求條例增列「在本縣市售通路販售含乙型受體素之生鮮肉品及加工品，應於外包裝清楚標示。」條文，並訂立罰則，嘉縣衛生局代理局長趙紋華回映，此條文可增列在第7條之1，並將一併修正罰則。

聯審會主席陳柏麟說，萊豬進口人心惶惶，食安條例修正案通過後，衛生局人力不足，該如何有效嚴管、稽查？財政、主計要不要幫忙一下？重申把關最重要，要求相關單位有所因應。

詹琬蓁另指中央立場就是要進口萊豬，但嘉義縣就是拒絕瘦肉精到嘉縣、不賣瘦肉精豬肉，認為應比照南投縣作法，主張食安自治條例修正審議通過後，應直接發布施行，不要送中央核定，不過趙紋華回映自治條例有罰則，依地方自治法規定，依法要送中央核定。

(中時 )