新冠肺炎疫情加速餐飲業數位轉型，結合電商搶攻年菜商機，富邦媒(8454)momo購物網瞄準年菜早鳥優惠開跑，集結超過上百家品牌餐廳飯店《年菜名店大賞》即日起登場，預估推升早鳥年菜優惠檔期銷售年增50%。

儘管距離農曆新年還有一個半月，超商及電商年菜早鳥預購已提前開跑，今年受疫後經濟影響，許多飯店餐廳銷售數位轉型，進軍電商虛擬通路為網購年菜添新意。

瞄準網購年菜商機，momo購物網《年菜名店大賞》即日起登場，今年momo網羅許多知名飯店餐廳的進駐，如：永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店、養心茶樓等，以及歷年備受饕客喜愛的老字號名店，如老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等推出數萬件年菜佳餚，類別涵蓋佛跳牆、主食、肉品、湯鍋、點心樣樣俱備。

富邦媒預估，《年菜名店大賞》可望推升早鳥年菜優惠檔期銷售年增50%。

受惠雙11暢旺買氣，富邦媒11月合併營收約92.6億元，月增87.98%，年增約38.67%，再創單月歷史新高，累計1至11月合併營收約607.2億元，較去年同期成長30%。

(時報資訊)