楊姓乘客今年8月搭公車在新北市淡水馬偕醫院站下車時不慎踩空，當場仆倒，摔斷鼻骨、牙齒，氣得控告陳姓司機未將公車緊靠路邊，涉犯過失傷害罪，但檢察官勘驗行車紀錄器，發現前、後乘客都正常下車，公車距離人行道50公分，認定司機停妥後才打開車門，並無任何過失，予以不起訴處分。

今年8月6日下午5點多，陳駕駛指南客運880公車，在淡水民權路的馬偕醫院公車停靠站，楊從前門下車，因公車邊緣與人行道高度有落差，楊右手拿傘、左手提物，右腳踩到人行道邊緣時，整個人失去重心摔倒，摔斷鼻骨、牙齒，鞋子也脫落掉在馬路上。

陳姓公車司機辯稱，依公司規定車身距離站牌1公尺就可以，不清楚楊為何會跌倒。

檢察官勘驗行車紀錄器，發現楊姓乘客前面1位，直接跨踩上人行道，後面1位則先踩在人行道與公車間的路面，第2步才上人行道，無法證明司機未停妥就開啟車門，且公車距離人行道約40到50公分，也符合規定，認定是乘客未留意下車時路面與人行道高低落差，與司機無關，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

(中時 )