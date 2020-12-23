防堵變種病毒 菲律賓宣布暫禁英國航班 16:282020/12/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防堵變種病毒 菲律賓宣布暫禁英國航班(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓將從明天起禁止所有來自英國的飛機入境，以因應這個歐洲國家正竭盡全力打擊的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株。 路透社報導，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發言人羅奎（Harry Roque）發布聲明表示，24日至31日期間，英國飛菲律賓的航班全數停飛。 過去14天曾去過英國，準備入境或過境菲國的人士，這段期間同樣暫時不得進入菲國。 台英航班砍半 有英旅遊史集中檢疫 病毒變異引恐慌 英淪國際棄兒 (中央社) #英國 #菲律賓 #菲國 #入境 #航班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航倫敦班大12／25照飛 1／1取消 17:562020/12/23 財經 COVID-19本土確診再現 衛福部：跨年活動不停辦 但要全程戴口罩 04:102020/12/23 財經要聞 超前部署掉漆 只會「舔洋人」 疾管署臉書遭狂洗版 07:352020/12/23 生活 韓國確診人數飆高 輿論痛批政府防疫不力 12:212020/12/23 財經 《國際經濟》收緊管制 英企回報受衝擊 14:492020/12/23 財經 台灣虎航與KKday聯手推溫泉套票 再贈未來台日來回機票 16:012020/12/23 財經 醫師憂傳染若加速 醫療恐難負荷 04:102020/12/23 焦點要聞 被孤立 英先嘗硬脫歐苦果 04:102020/12/23 全球財經 疫苗阻病毒 集團作帳表態 台股返14,200 14:352020/12/23 財經 侯友宜建議：嚴重疫區入境者再加7天自主健康管理 10:532020/12/23 生活 歐盟公民可從英國進入法國 不過病毒檢驗要陰性 07:132020/12/23 國際 國際熱門新聞 1,400 露骨裸照大公開 泰貴妃情敵下重手 - 國際 沾滿尿搶救機上新冠病患 他現可怕症狀：像被火車撞 - 國際 影》受夠被追問兒子醜聞 拜登一句話嗆記者卻糗了 - 國際 根本是暴行！川普與盟友密謀戒嚴 軍方一句話立馬切割 - 國際 極端盟友慫恿川普祭戒嚴 嚇壞白宮幕僚 透露未來下場 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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