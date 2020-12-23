菲律賓將從明天起禁止所有來自英國的飛機入境，以因應這個歐洲國家正竭盡全力打擊的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株。

路透社報導，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）發言人羅奎（Harry Roque）發布聲明表示，24日至31日期間，英國飛菲律賓的航班全數停飛。

過去14天曾去過英國，準備入境或過境菲國的人士，這段期間同樣暫時不得進入菲國。

(中央社)