當年補教名師高國華與陳子璇爆出公路舌吻婚外情，隔年選擇切了第二任老婆蔡郁璇，扶正陳子璇，沒想到這段「補教人生」維持9年仍告終，日前兩人認了年初已簽字離婚，陳子璇近日大聊感情事，昨又提前夫高國華，羞曝高老師的梗只有她才接得住。

陳子璇近日連續在臉書po長文，聊過去與現在的感情事，猶如連載，她昨(12/22)又po文，用英國大文豪王爾德的名言開題：「這世上好看的臉蛋太多，有趣的靈魂太少」，表示不分男女老幼或身分，第一眼總先注意對方好看的皮囊，但如果喜愛要持久，「有趣的靈魂比好看的外表還重要」，甚至會讓外表更好看。

陳子璇認為要成為有趣的靈魂，「最重要是對方的梗你接的住」，因此提起舊愛高國華，透露：「高老師常說只有我聽得懂他的笑話，他的梗我是接得住的」，憶起彼此的互動，表示「因為我聽到任何笑話，都是豪邁不拘的大笑」，自爆笑聲很魔性。

另外，陳子璇覺得當一個會說話、知分寸的人很重要，也要有獨立的思想以及豐富的閱歷，「更要與時俱進，跟上時代的腳步！」，如此才能成為被喜愛的人，但有一個關鍵，就是「只要你夠正，老天不會虧待你的」，這裡的夠正，一是指外表好看，二是內在保持正能量，正向的事才會圍繞在身旁，「所以，大家一定要夠正」。

(中時新聞網)