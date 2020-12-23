小朋友們也跟縣長開心介紹自己的作品，縣長看得目不轉睛，佩服他們的創作力。（吳建輝攝）

聖誕節將近，現場彰化縣長王惠美也跟小朋友一起許下心願。（吳建輝攝）

彰化縣政府每年舉辦都「童畫心世界」繪畫比賽，讓縣內身心障礙學生有展現自我的舞台，今年得獎作品即日起至明年1月3日，將在員林演藝廳展覽室展出，23日舉辦開幕茶會，縣長王惠美也親臨會場，鼓勵身障生以及學生家長，交換聖誕祝福，期盼他們能彩繪更多作品，展現自我。

彰化縣政府致力於身障生教育福利，除提供獎學金，代收代辦補助外，其像是交通車、助理員、輔具等等都給予全力的支持，縣長也感謝各協會及老師的用心，讓身障孩子可以快樂成長，也期望社會大眾能更關心重視特殊教育的孩子，讓他們能在生命的舞台中發光發熱。

王惠美表示，「童畫心世界」繪畫比賽已經有十餘年，每年參賽作品逐年增加，今年更破紀錄高達600件，評審從中挑選214件優秀作品，放置在員林演藝廳參展，每幅畫繽紛的色彩，都充滿孩子們無限的創意以及豐富的想像力。

王惠美說，繪畫不僅能展現他們過人的藝術天分，還能透過他們的畫筆，走入他們內心的小小世界，窺探他們與世界溝通的窗口，可以發現是那麼純真，可愛的，期望透過這次畫展，讓社會大眾可以看見這群天使們，動人的創作力及潛能，也能更加關注這群孩子們的未來。

(中時 )