北市公車撞警用機車 員警癱坐馬路臉掛血痕 14:162020/12/23 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 員警遭公車撞飛跌坐路中。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公車疑闖紅燈撞上警用機車。（陳鴻偉翻攝） 女駕駛慌忙報警。（陳鴻偉翻攝） 北市欣欣客運開往東園的公車，23日下午1時許行經汀州路、南海路時，疑似女駕駛搶快闖紅燈，直接撞上1部巡邏經過的警用機車，員警當場被撞飛跌坐路邊，警消獲報後將傷者送醫，所幸暫無大礙，警方正調閱監視器釐清車禍原因。 深夜清涼妹雙腳翹放車前霸佔副駕 車主哭哭：玻璃全腳印 南迴電氣化首班車開跑 鐵道迷現身搶拍照 (中時 ) #搶快 #闖紅燈 #公車 #汀州路 #警察 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮7旬翁為搶台鐵紀念套票「0001」號 搭帳棚夜宿枋寮站整整2天 12:432020/12/23 寶島 中市雙十公車優惠新制明年上路 研考會前進校園服務綁卡 13:262020/12/23 寶島 機車待轉「神級手繪圖」曝光 慘被吐槽：換個地方被撞 09:042020/12/23 社會 台女詭異失蹤3／救難員垂降百公尺懸崖搜谷2天 警：訊號進太魯閣前已消失 07:532020/12/23 社會 手刀預備！好市多限時超低折扣12／25起連10天瘋搶 10:592020/12/23 生活 COZZI Blu和逸桃園館 廚師當日現做年菜搶市 04:102020/12/23 證券．權證 餐飲集團出招 搶食60億年菜市場 04:102020/12/23 產業．科技 最後商機 高雄大遠百搶振興三倍券 13:122020/12/23 財經 就怕買不到 北客大戶搶買江翠水岸宅 04:102020/12/23 產業特刊 掰了藍皮普快 鐵道迷最後懷舊之旅 04:102020/12/23 藝文副刊 宜蘭婦人未依二段式遭撞斃 駕駛獲不起訴 13:582020/12/23 社會 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 名主播女兒爆下海賣身！ 清新氣質狂吸恩客上門 - 社會 台股恐崩3兆？股民淚讚廣達女 捆龍鎖綁洋機師5天救台 - 社會 北市公車撞警用機車 員警癱坐馬路臉掛血痕 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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