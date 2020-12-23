公車疑闖紅燈撞上警用機車。（陳鴻偉翻攝）

女駕駛慌忙報警。（陳鴻偉翻攝）

北市欣欣客運開往東園的公車，23日下午1時許行經汀州路、南海路時，疑似女駕駛搶快闖紅燈，直接撞上1部巡邏經過的警用機車，員警當場被撞飛跌坐路邊，警消獲報後將傷者送醫，所幸暫無大礙，警方正調閱監視器釐清車禍原因。

(中時 )