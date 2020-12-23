美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天提名卡多納（Miguel Cardona）擔任教育部長，若這項任命案通過，將創下美國史上同時擁有最多拉丁美洲裔閣員的紀錄。

拜登發表聲明說：「提名卡多納（執掌教育部），美國將擁有一位經驗豐富與充滿熱忱的公立學校教師負責領軍。」

法新社報導，拜登說，卡多納的人事任命，「將有助解決體制不公與處理我們教育系統的心理健康危機」，同時減少學生貸款與為教師加薪。

拜登將於明年1月20日就職，他已提名拉美裔的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）擔任國土安全部部長，以及同為拉美裔的貝塞拉（Xavier Becerra）出任衛生部長。

拉丁裔美國公民團結聯盟（LULAC）樂見卡多納的提名案，並稱許拜登信守要超越前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）與歐巴馬（Barack Obama）時期拉美裔閣員數的承諾。

這個組織說：「提名卡多納擔任教育部長，標誌著我們如今擁有這樣的可能性。倘若這項人事任命塵埃落定，美國史上將首度出現3位拉丁裔人士入閣。」

全國拉丁裔民選和任命官員委員會（NALEO）表示，來自波多黎各的卡多納在幼兒園階段面臨學習英語障礙，因此在他大部分的職業生涯中，都致力於弭平少數族裔學生和同儕間的差距。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1091223

(中央社)