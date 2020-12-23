立法院明天表決9項萊豬行政命令，國民黨團原訂今晚在濟南路上舉辦「守護食安」晚會，考量爆發本土新冠肺炎案例，黨團將改採線上晚會形式，不動員民眾到場，明天表決大戰時，場外的開講與繞行國會活動確定取消。黨團總召林為洲說，晚會將採實名制、要求戴口罩並量體溫，防疫優先，黨團不希望成為防疫破口，接下來還有力拼反萊豬公投。

事隔253天，台灣本土病例零確診破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布跨年五大措施，包括室內外全程戴口罩、禁止飲食、高頻率消毒公共空間、居家簡疫或自主健康管理者禁止進入會場、室內量體溫建立實名制。

國民黨團原訂今晚5點起在立法院舉辦「反萊豬護食安」晚會，原本預計號召3千人齊聚一堂，考量爆發本土新冠肺炎案例，國民黨團總召林為洲下午宣布，今晚的守護食安晚會，取消群眾動員，改採線上晚會形式，今晚37位立委仍會繼續守夜，民團表演提前在9點結束，歡迎支持者在線上共同守護台灣的食安。

林為洲坦言，由於難以做到指揮中心要求的實名制登記，因此防疫優先，大家共體時艱，不希望成為防疫破口，黨團將用最嚴格的標準配合防疫措施，晚會將控制在500人以下，仍會實名制登記，要求戴口罩量體溫。

立法院明天表決9項萊豬行政命令，黨團原預計在場外舉辦開講，以及邀請歷任黨主席與民團繞行國會高呼反萊豬口號，林為洲說，這部分明天一併取消，戰線拉回到立法院議場內的發言攻防。

林為洲指出，雖然抗議的強度受到影響，但民眾現在最關心的是防疫，萊豬議題是長久奮戰，未來在疫情趨緩，甚至有疫苗控制下，還有反萊豬公投，目前希望至少連署倒50萬份。至於今天準備的民主香腸、滷肉飯、貢丸、肉包等豬肉料理，已經請黨中央轉送給弱勢公益團體。

國民黨團書記長林奕華說，晚會將在黨中央、黨團、黨籍立委的臉書，同步直播，希望民眾可以在線上打氣加油，明天將表決9項萊豬行政命令、學校衛生法與食安法，希大家望一起支持捍衛台灣食安。

(中時 )