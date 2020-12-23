智利SQM22日表示，已與韓國樂金能源解決公司簽署一項協議，長期供應電動汽車內電池的主要原物料之一超輕鋰金屬，好讓這家韓國電池製造商可以專心於製造，不用擔心原物料短缺問題。

智利SQM這家全球第二大鋰生產商指出，此份合同將適用於2021年至2029年間，總供應量約為5.5萬公噸的碳酸鋰同等原物料。

SQM業務高層表示，長約代表SQM產品穩定性有一定水準，將來還會繼續尋求國際長期合作對象。

現行特斯拉和通用汽車的電動汽車電池供應商，本來就是韓國樂金化學，而與SQM簽約的樂金能源解決公司，就是從樂金化學分割出來的新事業體。樂金化學希望能藉此滿足歐洲汽車製造商與日俱增需求，以及推進特斯拉正使用的圓柱型電池銷售量。

另外像美國，歐洲和中國大陸汽車和電池製造同業，目前也爭先恐後地尋找並鎖定這些上游原物料的國際供應商。

不過在疫情影響下，許多電動汽車研發遭到擱置，另外，產品降價銷售侵蝕獲利下，迫使許多公司停止電池擴張計劃。

儘管如此，智利SQM曾在11月表示，2021年下半年前，提高碳酸鋰與和氫氧化鋰的產量方向不變。同時，並計劃到2023年，將前述兩者產品的產能，分別增開至18萬公噸和3萬公噸。

(時報資訊)