味全(1201)今年台灣區營運轉虧為盈，前3季台灣食品事業獲利已近1.7億元，法人預期，今年台灣本業全年可望賺超過2億元，台灣事業全年業績有望成長3%，明年台灣市場拚可望出現雙位數成長，今日股價收在22.05元，上漲2.56%。

味全今年台灣區前3季賺了1.7億元，其中鮮奶、咖啡及冷藏果汁市占率皆有成長，明年度仍將聚焦4大核心品牌，並持續精進營運流程及提升效益，推升營運更上一層樓，可望出現雙位數成長。不過，今年大陸地區受到疫情的影響，營收呈現衰退的局面。

味全今年度常溫咖啡及調味料品牌表現出色，咖啡產品貝納頌及健康廚房連續2年業績表現呈現2位數的成長。味全今年度鮮奶市占率增加3%，林鳳營市占率達22%；咖啡表現出色，市占率增加10%，旗下貝納頌市占已來到36%；冷藏果汁的市占率增加16%，其中每日C及農榨市占率分別來到50%及46%。

味全明年四大核心品牌計畫，其中林鳳營希望找回消費者，將拍攝新廣告，偏行銷面；每日C將推出類似蔬果汁產品；貝納頌常溫商品將推新品；高鮮味精明年會出調味粉類。明年也將培養四大潛力品牌，包括農榨果汁、木崗雞蛋、調味料品牌「健康廚房」，以及萬丹鮮奶。

(時報資訊)