美股那斯達克指數在蘋果的帶領下再登歷史新高峰。台積電(2330)今股價回穩，早盤雙D族群的TFT面板友達(2409)、群創(3481)，以及DRAM股南亞科(2408)等電子股聚人氣，台股早盤電子撐盤，中場後，航運、鋼鐵股再度轉強，指標股第二戰隊的陽明(2609)、中鴻(2014)上攻。台股收高45點至14223點；成交值降至2195億元。

美國國會終於通過新一輪紓困振興措施，但美國投資人對英國的變異新冠病毒感到擔憂，以及最新公布的經濟數據令人失望，周二美股道瓊指數收黑，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.67%至+0.51%，其中那斯達克指數表現最強，台積電ADR下跌0.85%，聯電ADR下跌3.09%，APPLE上漲2.85%。

投審會昨(22)日通過台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠的投資案，此晶圓廠預計2024年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求。台積電今早開低1元為508元，隨後回到平盤並一度翻紅，股價收平。

蘋概相關之股王大立光(3008)、組裝廠鴻海(2317)股價反彈，加上TFT面板友達、群創上漲，以及DRAM的南亞科(2408)、威剛(3260)等股走漲，電子股指數小漲支撐台股。此外，美國太陽能股大漲，今早包括茂迪(6244)、元晶(6443)等股亦上漲。被動元件的國巨(2327)、華新科(2492)早盤亦上漲。

反之，昨日尾盤大漲的防疫概念股南六(6504)等今早開高後震盪。

中場後，航運的長榮(2603)、陽明、萬海(2615)等群起上攻，鋼鐵股的中鴻也轉強；傳產兩大多頭族群不畏昨天大跌，今日再度展現攻擊力道，顯示資金仍充沛，買盤不縮手。

全球疫情再起，台灣再度出現本土型案例，也拖累台股周二呈現帶量下殺，指數跌破10日線，但台幣今早持續強勢，有利資金行情持續。台股目前內資控盤，中小型具題材個股仍多有表現。

台股在耶誕節前，外資買盤降溫，台積電等大型股熄火，使得今日量縮，未能站回短期均線，但內資仍點火特定個股，以及電子、航運、鋼鐵股仍各自有表現，多頭火苗未熄，月線及14000點有守。

(時報資訊)