因美國12月消費者信心指數跌至4個月低點，加上11月房屋銷售數據不如市場預期，提振投資者對美國政府推行進一步紓困政策的期待，令金價溫和走高；截至台北時間下午2點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲0.5美元，報每盎司1870.8美元。

3月白銀下跌0.095美元，報每盎司25.44美元。

1月白金下跌0.2美元，報每盎司1009.2美元。

3月鈀金上漲2.9美元，報每盎司2326美元。(商品行情網)

(時報資訊)