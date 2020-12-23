《商情》黃金亞洲電子盤走高 14:152020/12/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國12月消費者信心指數跌至4個月低點，加上11月房屋銷售數據不如市場預期，提振投資者對美國政府推行進一步紓困政策的期待，令金價溫和走高；截至台北時間下午2點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 2月黃金上漲0.5美元，報每盎司1870.8美元。 3月白銀下跌0.095美元，報每盎司25.44美元。 1月白金下跌0.2美元，報每盎司1009.2美元。 3月鈀金上漲2.9美元，報每盎司2326美元。(商品行情網) 《美股掃瞄》標普500連3跌 蘋果助那指再創新高 《電子零件》金居漲價 明年獲利勝今年 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》PULSE訴訟案 湧德陳伯榕：月底明朗、結果有把握 17:222020/12/23 財經 《國際產業》連15年！三星電子再奪全球電視銷售王 11:592020/12/23 財經 《電子零件》電動車領域收割 興勤汽車營收占比看增 09:092020/12/23 財經 TCL電子財務長辭任 胡殿謙接任 22:312020/12/23 財經 《晨間解盤》電子股籌碼沉澱 靠次族群輪動(倫元投顧提供) 07:442020/12/23 財經 亞洲機器人大賽 竹山高中奪冠 04:102020/12/23 地方新聞 《日股》醫療、科技股領軍 日股收高 15:402020/12/23 財經 6大點分析盤勢 明年Q1後為關鍵 12:212020/12/23 財經 原物料走強 俄股、拉美有潛利 04:102020/12/23 投資理財 發生率高的「罕病」 國衛院、武田藥品合作找藥破解 13:422020/12/23 健康 《盤中解析》電子撐盤 14200點有壓 11:082020/12/23 財經 財經熱門新聞 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 台積叛將為何被陸挖走？專家爆3大致命吸引力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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