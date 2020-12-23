近期國際疫情升溫，泰國、不丹、澳洲分別爆出本土個案及多人群聚，中央流行疫情指揮中心今宣布將3國從低風險國家調整為中低風險國家，短期商務來台者可在入境後第7天採檢，檢驗陰性後有條件外出。

指揮中心表示，泰國中部龍仔厝府本土疫情劇增，12月18日迄今累計約千例確診，且鄰近曼谷等行政區已報告關聯病例，疫情具擴散風險；不丹首都報告本土疫情，指標個案感染源調查中，且逾半數病例自社區擴大採檢檢出，顯示社區具隱性傳播鏈；澳洲雪梨北部爆發群聚疫情，累計90例確診，多數感染者曾造訪北灘地區特定2間海濱度假村，且已報告跨州輸出病例。

有鑑於此，指揮中心將泰國、不丹、澳洲3國從低風險國家調整為中低風險國家。根據最新分級，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨嗎，短期商務來台者可在入境第5天採檢，檢驗陰性後有條件外出；中低感染風險國家/地區則是泰國、不丹、澳洲，短期商務來台者可在入境後第7天採檢，檢驗陰性後有條件外出；其餘國家入境都需居家檢疫14天。

國內今日新增6例境外移入，截至目前累計776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、635人解除隔離、134人住院隔離中。

全球累計77,112,401例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國18,325,480例、印度10,075,116例、巴西7,318,821例、俄羅斯2,906,503例及法國2,490,946例為多；病例中1,717,930例死亡，以美國327,476例、巴西188,259例、印度146,111例、墨西哥118,598例及義大利69,842例為多。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )