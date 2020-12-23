【現場直播】新增6例境外移入 疫情指揮中心記者會

打破台灣維持長達253天的「0本土」防線，已造成3人染疫的案765紐西蘭籍男機師因為「記不起來」和女性友人同逛百貨公司，最後被以最高金額30萬元開罰。中央流行疫情指揮中心統計，今年3月19日以來，機組人員違規事項共23人，指揮官陳時中表示，今天已經要求航空民航局及航空公司在本週內研議如何強化現有航空檢疫措施。

航空機組人員頻頻發生防疫破口，原定今天將公布加嚴管理措施，不排除比照船員特別條例第七條，「船員違規，罰船東」，航空公司也要受罰負起管理不周責任，可罰5萬～100萬元。但中央流行疫情指揮中心今天僅以新聞稿表示，還需要一周時間檢討。

指揮中心表示，針對國籍航空機組員染疫事件，經與航空公司共同檢視現行公布之「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，發現機組員在機艙內及外站管理上尚有待加強之處，將要求民航局及航空公司在本周內研議如何強化現有航空檢疫措施。

指揮中心強調，目前所實施之「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員要在完整的防護措施前提下，才可縮短居家檢疫天數，將加強航空檢疫措施，尤其針對機組員在外站及機艙內如何落實防疫等管理機制，並訂出確實的懲罰辦法，以兼顧防疫及航空業的正常營運。

副指揮官陳宗彥表示，今天早上和長榮、華航以及民航局還有另一家航工公司一起討論，今年三月十九執行飛行機組員專案的時候，從飛行開始，在航空器上要有保護措施，進到外站有專車專線，進入所屬的旅館中不得外出，外站要落實這塊的管理，回來則回到飛行器上是一整套的防疫計畫。

檢視這次案件，發現航空公司外站管理需要強化，在航空器上時，飛行機組員在前艙要做監督上的落實與強化。因此請民航局強化防疫這塊。

其次是處罰的機制，陳宗彥表示，針對航空公司與機組員速就法規面，看航空公司有沒有落實管理做懲處。這次的案件，民航局會找尋法源對航空公司有所處罰。

另外有提出希望航空公司檢討完整相關的檢疫措施，是否有哪些需要調整，已經請民航局與航空公司一周內提出，健全相關的機組員防疫作為。

(中時 )