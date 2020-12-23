「只要有2位學生因為閱讀而影響、改變，受到啟發，那麼贈書將有意義！」慶山建設與市議員陳清龍服務處15年來共同辦理贈書超過6萬冊，捐贈圖書給豐原區、石岡區、后里區泰安國小等共13所小學；配合推動校園雙語教學，今年也選用英文、中文繪本超過2500本，金額達百萬元，嘉惠造福下一代莘莘學子。

慶山建設與市議員陳清龍服務處今天舉行的捐贈圖書記者會中，慶山建設總經理陸鴻慶宣布加碼贈送台中馬禮遜美國學校教師也是作家Annie Douglass Lima創作的英文書籍；期讓各校雙語授課資源更豐富，讓孩子循序漸進提升外語閱讀能力。

慶山建設捐贈圖書給學校，盼陪故鄉孩子一起成長。（左起慶山建設總經理陸宏慶、副總林珮娟等）。（市議員陳清龍服務處提供）

慶山建設加碼贈送Annie Douglass Lima的英語著作。（市議員陳清龍服務處提供）

陳清龍指出，慶山建設陸鴻慶總經理長期捐贈圖書，不期望每位孩子都會翻閱書籍，但若10位同學中有7位會去借閱，這7位中有2位孩子因為閱讀而受到啟發改變他的一生，那贈書將是有意義與價值的。

慶山建設董事長陸火爐說，在地企業回饋家鄉，捐贈圖書達15年，希望用書籍陪伴孩子成長，期望邁向第二個15年。副總林珮娟表示，平時在家裡也會選擇孩子有興趣的書來做親子共讀，「對的事一定要做」，持續推動閱讀帶來正向回饋。

教育局副局長方炳坤指出，教育局積極推動閱讀，編列專款預算，聘請閱讀推動老師協助校園推廣閱讀。受贈校代表瑞穗國小校長尤長亮感謝企業長期贈書，十年樹木百年樹人，若每一個人都對教育如此用心，台灣當然就有希望。

陳清龍說，今年延續選用英語繪本，但因為新冠肺炎疫情，國外出版書籍受到影響，仍然精選近三年內的新書作品，讓孩子能夠全方面閱讀，並依不同程度需求，英語繪本也分成學齡前、初、中高年級階段，有助老師、學童選讀，提升閱讀量能。

另外，台中市繁榮葫蘆墩促進會於27日在葫蘆墩文化中心，邀請瓊瑢舞蹈團演出《舞動葫蘆墩圳開發傳奇》舞劇，該會的榮譽理事長陳清龍議員說，透過舞蹈與戲劇表達葫蘆墩圳開發的歷史故事，為讓在地鄉親與孩子都能了解家鄉歷史，希望學校鼓勵家長、同學參與，活動採免費索票，憑票入場制，目前在葫蘆墩文化中心服務台可提供免費索取。

(中時 )