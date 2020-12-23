國軍跳傘險傳意外 疑解脫器故障幸平安著陸 14:262020/12/23 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍23日上午在潮州空降場進行基本傘跳傘訓練，不料劉姓士官學員空跳出機後，疑因快速解脫器異常顯出意外。（圖為示意圖／國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍23日上午在潮州空降場進行基本傘跳傘訓練，不料劉姓士官學員空跳出機後，疑因快速解脫器異常顯出意外，幸劉員立即依緊急處置程序拉開副傘保命，最後平安著陸；陸軍航空特戰指揮部指出，詳情將於下午3點對外說明。 航特部強調，本案因學員地面訓練課程扎實，處置得宜，得以確保人員安全，本部將持恆要求地面訓練，並落實空跳前各項檢查及風險管控作為，以確保訓練安全。 嫦娥五號安全著陸 陸首次完成地外天體採樣返回 登山口昏迷猝死 屏東北大武山.白賓山傳意外登山客1死1傷 (中時 ) #訓練 #跳傘 #解脫 #著陸 #學員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬雲又傳壞消息 湖畔大學雲南分校招標終止 18:382020/12/17 兩岸 昔戀韓瑜4年傳劉至翰介入 李政穎「險走鬼門關」44歲不婚 06:312020/12/08 娛樂 台中57歲嬤載孫疑遭撞身亡 家屬淚求行車紀錄器 08:402020/12/12 社會 不捨愛妻中風30年 6旬老翁悶死她求解脫 網慟怒喊：推動安樂死 19:512020/12/04 社會 西點軍校驚傳73學員集體作弊 45年來最嚴重弊案 16:432020/12/22 軍事 洪欣爆心死離婚張丹峰 美女經紀人疑小三照片瘋傳 22:232020/12/15 娛樂 為老伴解脫 7旬翁悶死臥病妻 04:102020/12/04 社會新聞 歐陽震華喝酒昏迷險喪命 疑靈魂出竅見「自己躺在病床上」 20:552020/12/22 娛樂 陸軍突擊兵鑑測 特戰教官臂章露端倪「超強經歷曝光」 13:452020/12/18 軍事 警界又傳意外 西螺分局警備隊警員凌晨昏倒分局門口送醫不治 11:052020/12/04 社會 猴硐走山搶修傳意外 2工人「控速不當」自撞彈出車外送醫 09:252020/12/12 社會 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 名主播女兒爆下海賣身！ 清新氣質狂吸恩客上門 - 社會 台股恐崩3兆？股民淚讚廣達女 捆龍鎖綁洋機師5天救台 - 社會 北市公車撞警用機車 員警癱坐馬路臉掛血痕 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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