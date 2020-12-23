陸軍23日上午在潮州空降場進行基本傘跳傘訓練，不料劉姓士官學員空跳出機後，疑因快速解脫器異常顯出意外，幸劉員立即依緊急處置程序拉開副傘保命，最後平安著陸；陸軍航空特戰指揮部指出，詳情將於下午3點對外說明。

航特部強調，本案因學員地面訓練課程扎實，處置得宜，得以確保人員安全，本部將持恆要求地面訓練，並落實空跳前各項檢查及風險管控作為，以確保訓練安全。

(中時 )