前寶佳集團執行長唐楚烈陷入勞動基金炒股弊案，連帶讓清華大學台北政經學院（TSE）辦學經費及相關運作備受外界質疑。台北政經學院籌辦人黃煌雄近日投書媒體，詳述台北政經學院籌辦經過，並呼籲「讓台北政經學院成為台灣最美的人文風景」。

黃煌雄指出，財團法人台北政經學院基金會捐助人會議在去年10月24日通過捐助章程，確認第一屆共9名董事名單，包括：黃煌雄、林家宏、朱雲漢、單驥、曾志朗、黃榮村、吳清基、蔣偉寧和廖英智；接著於同日召開財團法人台北政經學院基金會董事會籌備會議，推舉黃煌雄為基金會第一屆董事長，並經黃提名，聘任前教育部次長陳德華為基金會執行長。

黃煌雄提到，院方在去年10月31日以籌備處的名義，正式向教育部遞件，申請設立基金會，11月14日獲教育部同意許可設立，11月21日向台北地方法院申請法人設立登記，11月29日領取台北地方法院法人登記證書。

黃煌雄表示，去年11月5日依籌備會議決議，正式發函給台灣大學、清華大學、交通大學、中央大學、陽明大學5位校長，敬邀參與籌備。其間，陽明大學和交通大學兩位校長於11月上旬和中旬先後函覆，正在推動兩校合併，推薦清華大學或中央大學申請籌設，去年12月也獲得中研院院長廖俊智回函，支持由清大籌設，在於清大是國內唯一曾經培育3名諾貝爾獎得主的大學，足當肩負台北政經學院的使命。

黃煌雄說，今年3月12日，清大與台北政經學院雙方通過「財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學合作設立台北政經學院合約書」，全文僅8條，其中包含財團法人台北政經學院基金會，負責籌募新台幣30億元，以其孳息協助台北政經學院發展軟硬體所需等等。

黃煌雄表示，今年3月19日，雙方再通過「台北政經學院設立計畫書」；4月7日清大校務會議通過TSE設立案；5月8日舉行TSE和清華大學合作設立台北政經學院的簽約儀式，潘文忠也親自見證賀。

黃煌雄表示，2019年10月，清大賀陳校長說明正推動「院本位」政策，有意將現行「三級三審」改為「二級二審」；有關TSE一事，他已跟清大人文、管理兩學院院長談過，獲得支持；最近，又與上述兩學院的有關教授交談，也獲得支持。

黃煌雄說，一百多年前，倫敦政經學院（LSE）在費邊社人力與財力的支持下，逐步成長茁壯；20世紀50到80年代，LSE成為全球社會主義、自由主義、保守主義三大世界思潮的主要論述發源地，因而與牛津、劍橋大學一樣，成為一所享有世界性聲望的學府。

面對21世紀世局，黃煌雄期盼，讓TSE能成為2030年以後的 LSE，是一項跨世代全力以赴的志業，而TSE推動迄今，始終伴隨著不少質疑，很高興能和清華大學共同譜寫「化不可能為可能」的故事，讓TSE的誕生成為台灣最美的人文風景之一。

(旺報 )