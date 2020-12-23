一名廣達集團旗下員工確診（案771），為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，打破台灣連續253天無本土病例紀錄。繼台北市議員徐巧芯後，台北市議員游淑慧也在臉書PO出案765的活動軌跡圖，質疑「案765的活動軌跡，消失的12月9日，發生了什麼事？」

今（23）日徐巧芯在臉書表示，收到一張關於案765在12月9日的行程表，內容竟與指揮中心公布的有出入，當天案765去了「日本交流協會」以及松山區等其他地方，但中央所公布的消息中並未指出。不過，徐巧芯隨即將該圖刪除，稱是收到媒體訊息，疫情指揮中心要求不得外傳疫調資訊，擔心有人轉傳被罰錢，但也強調，相關查證、圖上的資料基本上都是真的，台北市的朋友不用擔心，市政府第一時間都去消毒了。

指揮中心公布紐籍機師足跡（見圖），與民間流傳的有出入。(圖／指揮中心提供)

對於衛福部禁止這份軌跡表的公布，游淑慧則在臉書表示，「真假，應該不會吧，理由是？」認為人民有知道真相的權利，而衛福部也不該再次用提告來嚇人。

游淑慧提出質疑，12月9日案765到底有沒有進過「日本交流協會」？這個問題可大可小，必須要確認公開，大的話，堪稱動搖國本的國安問題，因12月10日，國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花兩大首長，才一起前往日本台灣交流協會代表官邸餐敘。

「川普都感染了，病毒不會管你官位大小。」游淑慧希望台北市長柯文哲硬起來，公布案765在北市的真正活動軌跡，讓台北市民做好防疫的準備。

案765的活動軌跡， 消失的12月9日，發生了什麼事？ 聽記者說，衛福部禁止這份軌跡表的公布。 吖，！真假，應該不會吧，理由是？？ 畢竟人民有知道真相的權利 而衛福部也不該再次用提告來嚇人。 12月9日，案765到底有沒有進過「日本交流... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2020年12月22日 星期二

(中時新聞網)