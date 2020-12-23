「終於不用為了拿藥麻煩村長了！」嘉義縣六腳鄉魚寮村92歲陳水炎、88歲陳楊秀苑夫婦，獨居多年，不過，1年多前兩老因行動不便，再也無法自行到村內巡迴醫療點就診，為了到醫院拿藥，需仰賴當地村長幫忙。魚寮村長陳瑞珍發現他們困境後，通報六腳衛生所長照分站，如今透過衛生所醫療團隊每個月定期到家送藥、看診，兩老不必為了就醫而煩憂。

嘉義縣長翁章梁今日到陳水炎夫婦家中，了解長照醫療照護情形。翁章梁先是向兩老寒暄問暖，並問起他們平時的休閒活動；陳楊秀苑說，兒子曾提議帶她和先生到北部住，但他們比較喜歡住古厝，不習慣大城市生活，這幾年關節退化，無法走太遠，有時在家坐著，有時會到家旁邊大樹休息。

陳水炎有早老性失智症，而他太太陳楊秀苑除了早老性失智症外，眼睛也嚴重退化，幾乎看不見，由於家中只剩他們兩老，平時三餐與家務清理需依賴居家服務員協助，陳水炎孩子們都在外縣市工作打拼，為了要讓雙親能順利就醫，平時會請當地村長陳瑞珍幫忙陪同。

現在陳水炎兩老透過「居家失能個案家庭醫師照護方案」，除了有居家服務、送餐等生活照顧外，還能有醫療照護。六腳鄉衛生所主任于義正表示，衛生所醫療團隊每個月至少1次會到陳水炎夫婦家中看診，主要服務內容為送藥、量測血壓，以及教導個案用藥、慢性病控制等衛教習慣。

嘉義縣「居家失能個案家庭醫師照護方案」目前已服務5443人。縣長翁章梁今日送泡茶禮盒給陳水炎夫婦，希望他們多揪厝邊隔壁泡茶、聊聊天，也表示很多老人家因行動不便等問題，大多呆在家裡，衛生局「醫師住診」可到長輩的家中，替他們身體狀況做診療，此措施對偏鄉長輩的健康很有幫助。

(中時 )