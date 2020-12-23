一名男網友日前因為家中長輩無暇煮飯，又恰逢父親10周年忌日，正愁沒有人煮祭祀飯菜時，沒想到他的女友竟跳出來說「我來煮吧！」讓他感動地連說了2次「又愛上這女人」，女友不但早起去市場買菜，當天還僅花了1小時就做出9菜1湯，讓他佩服地說「交到這女友肯定是我上輩子拯救世界，她是天使。」

該網友在Dcard上發文表示，發文當天的昨日是他父親的10周年忌日，因為媽媽有事情不在家，他的姐姐妹妹都不會煮菜，正當他煩惱祭祀的飯菜該怎麼辦時，他的女友突然說「我來煮吧」，讓他相當感動，直說「直接再愛上這女人一次」，而且女友當天一大早就去早市買菜，因為她說早市比較便宜，讓他又再次感動一次，「把我爸忌日放在心上，特地早起還幫家裡省錢，又愛上這女人一次。」

男友擔心父親忌日沒有人煮飯菜，沒想到女友說她來包辦，讓他相當感動。（圖／翻攝自Dcard）

女友當天從切菜備料到擺盤，全部都是自己搞定，就連他最不會的剝蒜頭都說「要煮的時候再處理就好」，然後做完整桌「9菜1湯」的飯菜僅花了1個小時，他笑說他與兩個姊妹「光是搞一鍋玉米濃湯就弄到手忙腳亂，炒個火腿，鍋子都可以焦掉」，他相當慶幸女友能夠及時救援。

男友擔心父親忌日沒有人煮飯菜，沒想到女友說她來包辦，讓他相當感動。（圖／翻攝自Dcard）

該網友事後說，「還沒嫁給我就願意為我們家做這些，交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界，她是天使。」許多網友也說「好好珍惜她吧」、「快娶她！一個小時能做這麼多道也太厲害了吧」、「那句我來煮吧也太帥了」、「一個小時做這桌真的蠻專業的欸」。

(中時新聞網)