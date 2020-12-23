【現場直播】新增6例境外移入 疫情指揮中心記者會

台北市議員徐巧芯今早公布紐西蘭機師與本國女子的足跡，媒體也跟著報導，導致女子的姓氏、地址等個人資料，以及曾去過的地方外流，引發熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心一向都是可以掌握的足跡就不公布，不能掌握的，會接觸不特定對象的就公開，上午流出的資訊更仔細，會請政風調查。

發言人莊人祥表示，有涉及個案的疫調資料，不管是真的或假的，都會違反《傳染病防治法》，民眾若有接獲這類訊息，都不要轉傳，希望民眾配合。轉傳這些資訊也會導致獵巫，對防疫沒有好處。我們沒有列出這些細節，主要是在這些場所都會有衛生局人員調查，如果員工有不舒服也會衛教，請大家放心。

陳時中說，指揮中心一向都是可以掌握的足跡就不公布，不能掌握的，會接觸不特定對象的就公開，上午流出的資訊更仔細，會請政風調查。對於外流的地點也包括台北車站和某咖啡廳，也是公共場合，陳則說，「這你就不要再問了齁，一切以指揮中心公佈的為準」。莊人祥表示，女子主要都是在公司活動，有外出的地點，我們也都會去根據有無非特定對象來處理，目前的檢視是沒有，因此不會有進一步的公布，而紐西蘭機師的其他足跡也不會再公布。

對於採檢量有沒有因為本土個案而增加，莊人祥說，因為陽性才會做疫調，目前還看不出來，可能不會有明顯增加。陳時中則說，他相信應該會增加，但是要等幾天才看得出。

至於是否會對公布足跡的議員、媒體開罰？陳時中說交由法務政風一切依規定處理，他呼籲大眾，這些資訊還是以指揮中心發布的為準。

(中時 )