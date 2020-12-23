衛福部長陳時中今（23）日表示，即日起將「泰國、不丹及澳洲」自低風險調整為中低風險國家，商務旅客入境後的居家檢疫天數，將從5天增至7天。

陳時中說，泰國中部龍仔厝府本土疫情劇增，12月18日迄今累計約千例確診，且鄰近曼谷等行政區已報告關聯病例，疫情具擴散風險；不丹首都報告本土疫情，指標個案感染源調查中，且逾半數病例自社區擴大採檢檢出，顯示社區具隱性傳播鏈。

在澳洲方面，陳時中說，雪梨北部爆發群聚疫情，累計90例確診，多數感染者曾造訪北灘地區特定2間海濱度假村，且已報告跨州輸出病例；故即日起將泰國、不丹及澳洲自低風險調整為中低風險國家。

指揮中心指出，各國感染風險級別最新名單如下。第一，「低感染風險國家/地區」：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨，共13國家地區。第二，「中低感染風險國家/地區」：泰國、不丹、澳洲，共3國家地區。

指揮中心表示，國內新增6例境外移入COVID-19確定病例（案772至777），截至目前累計121,171例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含119,099例排除），其中776例確診，分別為681例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、635人解除隔離、134人住院隔離中。

指揮中心說明，昨日公布之本土個案（案771），接觸者共匡列173人，皆已完成採檢，其中170人核酸檢驗結果為陰性，其餘3人檢驗中；另針對航空器群聚案，全案共計匡列97名接觸者，已採95名，89名陰性、3名陽性（案765、766、771），3名檢驗中，2名待採檢。

指揮中心監測資料顯示，全球累計77,112,401例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國18,325,480例、印度10,075,116例、巴西7,318,821例、俄羅斯2,906,503例及法國2,490,946例為多；病例中1,717,930例死亡，以美國327,476例、巴西188,259例、印度146,111例、墨西哥118,598例及義大利69,842例為多。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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