不只堅持販賣新鮮、創意行銷點子也始終新鮮的全聯，今年火鍋祭超前部署於東區開設史上最潮的「全火鍋」快閃店，並注入品牌隱性資產「請支援收銀」概念，與名店、名物、名設計師跨界合作，打造全新火鍋體驗。其中系列週邊更是引爆搶買潮，為滿足消費者購買需求，「全火鍋」特別在2020年結束前，再重磅推出與康那香聯名獨家「康乃馨醫療口罩-黑色閃電(20片/盒)」，預計12/25在部分門市陸續販售，每盒售價190元，卡友購買一盒再加贈120福利點，數量有限，售完為止。今年跨年就跟另一半戴上黑色閃電口罩相揪放閃去，好好揮別2020年的苦悶吧！

全聯指出，「全火鍋」與康那香聯名推出的獨家「康乃馨醫療口罩-黑色閃電(20片/盒)」，主要以品牌經典梗「請支援收銀」為發想概念，搭配「全火鍋」品牌的亮橘閃電圖案與黑色襯底，潮流度破表，預計又將會引發消費者搶購風潮！另「全火鍋」日前推出的「康乃馨醫療級口罩」、「全力抗機能口罩」聯名口罩，目前全面熱銷中。每款口罩數量皆有限，以各店現場貨量為準，開賣時間則依每家門市開門營業時間為準，售完為止。

至於由名廚聖凱師親自調配的「全火鍋X聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，湯醇味濃、香麻四溢，全台門市與「PXGo!全聯線上購」同步熱銷中！另外，「全火鍋」快閃店日前新推出的「歐爸泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，也將於12/25在全聯門市上架販售，優惠價皆為169元，期望讓跨年訂不到位的消費者，能在全聯就能買到跟「全火鍋」一樣口味的湯底，免排隊在家即能享受名店美味，一同歡樂開趴倒數迎接2021到來！商品數量皆有限，售完為止。

當然好的鍋底就要配上好的鍋具，與「全火鍋」使用同款的「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，日本製造，導熱效果佳，可迅速煮出完美熟度，目前在「PXGo!全聯線上購」販售中，只要扣500福利點特惠價3939元（原價8380元），等於打了47折，線上預購還可直接宅配到家，絕對要買起來！

(中時新聞網)