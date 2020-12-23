為深化顧客五感體驗，cama cafe品牌旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林於聖誕節前夕，推出全新咖啡「桌邊手沖服務」，以「一期一會咖啡旬之味」概念，特選極珍稀批次、實驗批次、特殊處理法、世界評鑑精品豆，桌邊手沖讓客人品賞絕版風味，推動連鎖咖啡市場第四波咖啡浪潮。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林精心策畫的桌邊手沖服務，將手工打造的木製手沖推車，搭配成立於1972年的東京咖啡器具品牌KINTO的SCS黃銅手沖組與高級黃銅濾杯。黃銅濾杯的細微孔洞濾網，可使咖啡香氣更加純淨，同時保留了風味的層次與滑順度。消費者可以近距離感受沖煮咖啡時陣陣襲來的乾香氣、濕香氣。由專業咖啡師帶領風味品飲，細嚐咖啡裡的酸香苦甜與各種奔放的果香與花香，同時互相分享咖啡沖煮與品飲心得，深度刻劃沉浸式的咖啡五感體驗，讓充滿日式典雅美學，與豆留森林80年木造日式老宅裡外輝映。

批批精選的咖啡豆，由cama cafe尋豆師、CQI Q Grader咖啡評鑑師杯測、SCA認證烘豆師監製，打造一期一會的咖啡旬之味。首批推出限量實驗批次，驚艷口感錯過即絕版的咖啡如后：

1.「熱帶水果發酵 卡杜拉 瓜地馬拉 實驗批次」：運用中美洲特有水果紅酸棗（Jocote） 特殊香味，協助咖啡果實在厭氧環境下發酵，細膩控制溫濕度並進行日曬乾燥。品嚐帶有濃厚莓果香氣，以及鳳梨、波羅蜜與芒果的熱帶水果風味，巧克力餘韻。售價360元/杯，咖啡豆1/4磅880元。

2.「精品日曬 藝伎 哥倫比亞 瑪麗亞莊園】頂級莊園國際評鑑獎，2017 Cup of Excellence 哥倫比亞卓越杯第二名」：瑪麗亞莊園在佔地3公頃的莊園裡，種植了高貴的藝伎和摩卡特殊品種，細心採集了正熟的紅果實，並篩選出高品質咖啡櫻桃，奠定了得到國際評鑑的基礎。風味帶著精緻的白葡萄、濃郁花香、紅酒、熱帶水果、鳳梨風味。售價480元/杯，咖啡豆1/4磅 1,280元。

cama cafe表示，未來豆留森林將在桌邊手沖服務上，每期提供不同的極限量精品咖啡，搭配著由咖啡師及主廚聯手開發的咖啡x甜點搭配學－手工磅蛋糕「檸檬蘭姆葡萄磅蛋糕」/「紅玉紅茶草莓磅蛋糕」全新上市，推出耶誕佳節期間限定優惠。耶誕佳節期間點購桌邊手沖服務，贈送手工磅蛋糕「檸檬蘭姆葡萄磅蛋糕」或「紅玉紅茶草莓磅蛋糕」乙片，原價每份4片新台幣120元。

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