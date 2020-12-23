搶攻年終節慶聚餐商機，台北花園大酒店「饗聚廚房」自即日起至2021年1月17日推出「大口吃肉美食節」活動，平日午/晚餐/假日下午茶每位699元+10%，假日午/晚餐每位899元+10%，餐檯上無限供應現切低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排，採用主廚秘製醬料調配與完美的火侯掌控，使肋排肉質飽滿多汁、香氣撲鼻，搭配啤酒暢飲，希望在年末吸引更多食客到店消費。

台北花園大酒店全新品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色自助百匯，此次獨家推出經典風味「低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排」，嚴選肉質嫩度甚佳的台灣本地帶骨豬，以特製醬料醃製一晚，再放入烤箱內低溫烘烤，出爐後供客人享用。

據研究報告指出，肋排這類帶骨肉，烹調時骨頭內含磷酸鈣、膠原蛋白與骨髓等會滲透於肉質中呈現更加濃郁的風味，「饗聚廚房」廚師烘烤時會在外層均勻塗上以蛤蠣汁、蠔油、馬鈴薯等熬煮製成的主廚特製BBQ醬燒烤醬汁，反覆上色使之入味，秘製醬料調配與完美的火侯掌控，使肋排肉質飽滿多汁、香氣撲鼻，入口嘗到香酥、軟嫩、Q彈三種層次的口感。

呼應西方節慶氣氛，「饗聚廚房」並標榜美味升級不加價，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，更提供多元服務，新增每日限量手搖鈴私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，讓饕客享受美食之餘還能感受濃濃佳節氣氛，平日午/晚餐/假日下午茶每位699元+10%、孩童每位350元+10%，假日午/晚餐每位899元+10%、孩童每位450元+10%， 盡情享受主廚團隊精心研發的各式創意佳餚，豐富感官體驗。

(工商 )