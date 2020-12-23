是德科技宣布，推出全新800G測試解決方案，包括首款100Gb/s發射器和接收器先期符合性測試解決方案，協助驗證電子和光學介面，進而加速下一代資料中心技術研發。

根據CIR的預測，到2029年800G收發器市場規模將達到 25億美元，是德科技新的800G測試解決方案讓使用者能充分探索設計邊限，並克服設計與一致性驗證的挑戰。

現今許多應用包括透過4G、5G和WiFi等無線技術提供的視訊會議、串流和數位娛樂等，皆極度仰賴大量資料，也驅動市場對於網路容量持續成長及速度的需求，而服務供應商和資料中心業者為滿足市場趨勢及需求，皆正規畫導入800G技術。

是德科技全新電子和光學分析解決方案系列，協助 800G 生態系統的廠商，包括光學元件、晶片、交換器和半導體IC供應商，以及系統整合商，加速整個專案的設計、開發、測試和驗證週期。

是德科技網路和資料中心解決方案副總裁 Joachim Peerlings表示，是德科技與整個高速產業交流密切，並與電機電子工程師學會(IEEE)和光學互連論壇(OIF)等標準組織共同合作，使是德能夠推出業界首款解決方案，以便在標準成熟前加速完成設計週期並掌握技術浪潮。 我們提供的800G 測試解決方案，涵蓋實體層和協定層，並包括從模擬到設計、驗證、符合性和製造的階段，相當完整，可協助客戶能透過通用、統一的介面與軟體自動化，來驗證互通性，並簡化整個測試工作流程。

(時報資訊)