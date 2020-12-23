苗栗縣政府推動一鄉鎮一鄰里親子公園，將改善通霄鎮新生公園遊憩設施，打造具有在地特色的全齡遊戲場域，水利處指出，遊憩設施將結合「海洋、丘陵、煙囪」意象，22日晚間舉辦說明會，當地居民提出建言供縣府參考，另外城鄉發展科表示，全縣目前還有3處公園改善及2處場地活化，正在規畫中。

為均衡各鄉鎮民眾休憩權利，由各公所提名，縣府評估篩選、改造老舊公園及罐頭遊具，通霄新生公園將改造為小型主題親子公園，重新規畫遊憩設施，水利處指出，該基地位於通霄都市計畫區邊緣，為通霄隧道上方的公園用地，融入通霄地景提升自明性，設施因應不同年齡層設計，增加使用率。

水利處城鄉發展科指出，說明會中，有居民認為不銹鋼材質經太陽曝曬太熱了，夏天時小朋友難以親近，希望更換材質，另外溜滑梯具遮蔽性，希望上面更換透明材質，方便家長看顧，有民眾反應公園應增設廁所，沙坑設施避免流浪犬貓大小便建議撤除，這些意見縣府收集後，將與設計單位討論。

城鄉發展科表示，除了通霄新生公園，縣府也預計改善頭份忠孝公園、蟠桃公園、音樂公園，並活化國道1號銅鑼交流道東延段高架橋下的空地，以及公館鄉館南村客庄多功能活動廣場，另外10月底開工的錦水遊礦頭屋創生公園，預計明年3月完工。

(中時 )