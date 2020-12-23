國內嬰幼兒猝死原因多為趴睡、溢奶、吸入異物或被棉被悶住，工研院研發「嬰幼兒智慧照護裝置（iDarlingWeaR）」，透過藍芽能隨時偵測嬰幼兒心跳與呼吸，傳送到父母或照護者的行動裝置上，即時掌握嬰幼兒生理狀況，

將成父母親的好幫手。

「嬰幼兒智慧照護裝置」是工研院服科中心組長林宏墩帶領團隊找來10對以上新手爸媽，半年來反覆量測嬰幼兒生理資訊上百次，才研發出這款非接觸微型嬰幼兒生理感測產品，並已獲2021年美國消費性電子（CES）穿戴式科技類創新獎。

工研院服科中心執行長鄭仁傑指出，該裝置具有造型輕巧、操作簡易、即時警示、遠端監控及多元應用等特點，可結合包巾放在嬰幼兒胸口，不需接觸到寶寶細嫩皮膚，就能24小時偵測並紀錄寶寶的心跳、呼吸與活動力。

同時，透過藍芽技術將蒐集到的嬰幼兒生理資訊，傳送到父母或照護者的行動裝置，經由APP即時了解寶寶睡眠與甦醒狀態，萬一發生心跳與呼吸異常等狀態，父母能馬上收到警示通知。

鄭仁傑表示，此裝置在無光線環境中也能使用，將可成為居家看顧寶寶的好幫手，也可運用在月子中心、托嬰中心等大型嬰幼兒照護機構，目前已跟2家廠商冾談，預計將在明年第一季上市。

(中時 )